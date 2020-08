Richard Gere ai ragazzi: «Mettere la mascherina è un gesto di compassione e saggezza: siate attenti, il Covid è un faccenda seria» (Di sabato 22 agosto 2020) Quello di Richard Gere è un vero e proprio appello ai giovani affinché rispettino scrupolosamente le regole anti-Coronavirus in un momento particolarmente delicato come quello che stiamo affrontando. «Sono contento di vedere tanti di voi con le mascherine. In questa pandemia ho perso due persone a cui tenevo tanto, il mio acting coach, e un altro amico che era un produttore musicale. Per favore siate attenti, è una faccenda molto seria» ha detto nell’incontro in diretta streaming con il Giffoni Film Festival. L’incontro con i ragazzi in streaming L’attore, in 40 minuti, ha risposto a tutte le domande dei ragazzi negli hub del Festival in collegamento da vari Paesi, come Croazia, Spagna, ... Leggi su open.online

chetempochefa : “Il Covid ha portato via due persone molto vicine a me. La mia maestra di recitazione e un mio amico produttore mus… - repubblica : Richard Gere: 'Ho perso due cari amici per il Covid. Attenti, è una cosa seria” - HuffPostItalia : Richard Gere: 'Il Covid mi ha portato via due persone care. Per favore, state attenti: è una cosa seria' - Luisa07089301 : RT @nuova_venezia: Coronavirus, Richard Gere: 'Ho perso due cari amici. State attenti, è una cosa seria” - La nuova Venezia - marycorby1930 : RT @chetempochefa: “Il Covid ha portato via due persone molto vicine a me. La mia maestra di recitazione e un mio amico produttore musicale… -