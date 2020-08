Raffaella Fico, al suo fianco c’è Giulio Fratini (Di sabato 22 agosto 2020) Positano, Forte dei Marmi, Mykonos… L’estate di Raffaella Fico è quella di una globetrotter a cinque stelle da quando al suo fianco c’è Giulio Fratini. Non che la showgirl napoletana abbia mai disdegnato la bella vita (come d’altronde i suoi ex, da Balotelli a Moggi), ma da quando ha conosciuto l’imprenditore fiorentino (hotel di lusso e non solo), si lascia viziare come non ha mai fatto prima. La storia con Giulio, più giovane di lei di tre anni e con una reputazione immacolata da bravo ragazzo e promettente uomo d’affari, è iniziata da pochissimo: la vacanza a Positano, dove li ha sorpresi a inizio luglio, era la prima insieme. Da allora i due non si sono più separati: dopo la Costiera amalfitana sono volati ... Leggi su aciclico

