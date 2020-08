Psg, Mbappè: «Sto meglio, voglio aiutare la mia squadra a vincere» (Di sabato 22 agosto 2020) L’attaccante del Psg, Kylian Mbappè, ha parlato delle sue condizioni fisiche in vista della finale di Champions contro il Bayern Monaco Kylian Mbappè, attaccante del Paris Saint-Germain, ha parlato ai microfoni di RMC Sport alla vigilia della finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Ecco le sue parole: CAVIGLIA – «Va meglio, mi sento bene. Sono stato fortunato a recuperare il ritmo in semifinale, era quello che volevo. Ho migliori sensazioni, darò tutto per aiutare la squadra a vincere». PRONOSTICO – «In finale tutto è possibile». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

