Primo trapianto di utero in Italia | un evento storico | 29enne affetta da sindrome di Rokitansky potrà avere un bambino

Quello eseguito al Centro trapianti del Policlinico di Catania, in collaborazione con l'Azienda ospedaliera Cannizzaro, è il Primo trapianto di utero avvenuto in Italia. L'intervento è stato realizzato con un protocollo approvato dal Centro nazionale trapianti nel giugno 2018, in seguito al parere positivo del Consiglio superiore di sanità, come previsto dalla normativa vigente per i trapianti sperimentali. La paziente che ha ricevuto il trapianto è una donna di 29 anni affetta da sindrome di Rokitansky, una rara patologia congenita a causa della quale la donna era nata priva di utero.

