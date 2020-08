Morte Viviana Parisi, si fa largo l’ipotesi suicidio, più complicata la sorte del figlio (Di sabato 22 agosto 2020) A pochi giorni dal ritrovamento del piccolo Gioele, inizia ad assumere una forma più specifica e definita anche la sorte della madre Viviana Parisi, ritrovata anch’essa senza vita giorni dopo essere scomparsa lo scorso 3 agosto assieme al figlio. suicidio Il corpo della dj 43enne era stato ritrovato nei pressi di un traliccio pochi giorni dopo la scomparsa nei boschi di Caronia, a Messina e la sua posizione aveva fatto da subito pensare all’ipotesi suicidio che sembra prendere sempre più piede anche dagli investigatori, che inizialmente non si sono sbilanciati a nessuna ipotesi, fino a ricerche più approfondite. La procura è giunta alla conclusione sulla base di due ipotesi: il suicidio-omicidio oppure l’aggressione da parte ... Leggi su giornal

