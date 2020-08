Massimo Coda, la foto del suo arrivo a Lecce nella notte (Di sabato 22 agosto 2020) Massimo Coda è a Lecce, ecco la foto che certifica il suo arrivo nella notte. Una trattativa che vi avevamo anticipato quattro giorni fa e che è andata rapidamente in porto. Coda era una richiesta precisa di Liverani, ma anche il nuovo allenatore Corini (presto sarà ufficiale) ha avallato l’affare, essendo uno degli attaccanti più importanti della Serie B. Pronto un contratto biennale con possibile opzione, ora Coda è pronto per le visite e per una nuova avventura a parametro zero dopo la recente promozione con il Benevento. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Fprime86 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Lecce, visite mediche per Massimo #Coda - RaimondoDM : ???? Massimo #Coda secondo acquisto del #Lecce di Corvino. Visite mediche in corso. I dettagli su @TuttoMercatoWeb - DiMarzio : #Calciomercato | #Lecce, visite mediche per Massimo #Coda - LecceSette : Lecce scatenato sul mercato, dopo Listkowski arriva Massimo Coda - tuttofrosinone : CALCIOMERCATO - Colpo del Lecce, si aggiudica Massimo Coda -