Jennifer Aniston e la «brutta figura» con Courteney Cox (Di sabato 22 agosto 2020) Un po’ ci consola il fatto che Jennifer Aniston, una donna che ha costruito la carriera anche grazie all’attenzione maniacale al suo fisico e al tenersi in forma, non riesca proprio tutto quello che fa. A svelarlo è la stessa Jen, che su Instagram decide di condividere una partita a biliardo giocata insieme all’amica Courteney Cox, conosciuta sul set di Friends e da allora presenza fissa della sua vita. In attesa di scoprire qualcosa di più sullo speciale ordinato da HBO Max che le vedrà protagoniste – le riprese sono state rinviate a data da destinarsi per via della pandemia – le attrici si rilassano e si godono qualche ora di libertà. O, almeno, è quello che fa Cox. Leggi su vanityfair

