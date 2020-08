Formula 1, “Party Mode”: slitta la rimozione, sarà vietato da Monza in poi (Di sabato 22 agosto 2020) Il “Party Mode” avrà vita a Spa, prima di essere rimosso da Monza in poi. La direttiva tecnica della FIA volta a impedire di usare differenti mappe della power unit fra qualifiche e gara entrerà quindi in vigore solo a partire dal 6 settembre. Lo slittamento è stato richiesto da due motoristi (Honda e Mercedes): questo servirà per avere più tempo per i tecnici per lavorare al banco prova e poter rispettare così le nuove disposizioni che, ovviamente, impattano sul funzionamento e la tenuta della power unit. Ciò che è certo è che a partire da Monza le power unit saranno settate in funzione delle nuove regole. Leggi su sportface

