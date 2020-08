Covid, Bonaccini e Toti: 'No alla chiusura dei confini tra Regioni' (Di sabato 22 agosto 2020) I governatori di Emilia Romagna e Liguria dicono no all'ipotesi lanciata dal loro collega Vincenzo De Luca di tornare a chiudere i confini tra Regioni in funzione anti-Covid. 'La situazione va tenuta ... Leggi su tgcom24.mediaset

