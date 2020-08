Coronavirus nel Lazio, l’assessore alla Sanità: ‘Ci aspettiamo un notevole incremento dei casi legato ai rientri soprattutto dalla Sardegna’ (Di sabato 22 agosto 2020) Coronavirus nel Lazio, continuano a preoccupare i casi di rientro dalla Sardegna. Questa mattina nella Asl Roma 4, a Bracciano, sono stati individuati 12 positivi: sono tutti ragazzi collegati a link della movida di Porto Rotondo. “Lancio un appello al rispetto degli isolamenti e a non frequentare altre persone – ha dichiarato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato – C’è stato un abbassamento dei livelli di prevenzione impressionante. Ci aspettiamo un notevole incremento dei casi legato ai rientri soprattutto dalla Sardegna. Ribadisco la necessità di fare i test rapidi ... Leggi su ilcorrieredellacitta

borghi_claudio : Nel caso non aveste capito: l'inganno per tenere basse le percentuali dei contagi riferibili a migranti è non consi… - fattoquotidiano : EMERGENZA COVID Impennata delle ultime 24 ore in Italia: mai così tanti casi dal 16 maggio - RaiNews : #Coronavirus, #Oms: 'Due anni per fermare la pandemia'. Nel mondo oltre 23 milioni i contagiati. Germania: più di 2… - paolabizzi : RT @francofontana43: Coronavirus, nel Lazio 215 casi: il 61% è collegato a rientri da vacanze. Di questi 3 su 4 dalla Sardegna. https://t.c… - Miti_Vigliero : Coronavirus, nel Lazio 215 casi: il 61% è collegato a rientri da vacanze -