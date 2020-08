Controesodo, code e incidenti: la situazione meteo e viabilità da Nord a Sud (Di sabato 22 agosto 2020) Viabilità Italia rende noto che un incidente stradale delle ore 6 di stamattina, con il ribaltamento di un autotreno per il trasporto di rifiuti organici, sta provocando intensi rallentamenti e code interessando la A1 tra Caserta e Capua, ove – dopo la chiusura della carreggiata con uscita obbligatoria a Caserta Nord e rientro a Capua in direzione Roma – si registrano ora 10 km di veicoli che oltre alla carreggiata in direzione Nord, possono utilizzare una delle corsie della carreggiata opposta sulla quale è ancora attivo lo scambio. Riflessi di tale situazione sono presenti sulla A30, all’altezza dell’innesto sulla A1, ove ora vi sono circa 3 km di code a tratti. Per un incidente in via di risoluzione km 6 di coda in A1 verso Bologna all’altezza di ... Leggi su meteoweb.eu

