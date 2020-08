Bimbo morto, spuntano messaggi choc: “E’ stato ucciso”. Ecco perché (Di sabato 22 agosto 2020) Genova – «Se non togli la residenza da questa casa o mi denunci alle forze dell’ordine tuo figlio muore». Salvatore Blanco qualche mese fa aveva minacciato così Stefano Lo Piccolo, l’artigiano genovese di 26 anni, padre del piccolo Evan morto a 21 mesi a Modica in Sicilia per le botte inferte dalla madre e dal compagno. A raccontarlo ai poliziotti del commissariato di Modica mercoledì pomeriggio è stato lo stesso Lo Piccolo che è stato interrogato per tre ore come persona informata sui fatti. «Quell’uomo minacciava me o mio figlio in continuazione. Ho vissuto mesi da incubo. Ero terrorizzato da lui», ha aggiunto. Lo Piccolo ha risposto a tutte le domande degli inquirenti, ha ricostruito la sua relazione con Letizia Spatola, 23 anni, madre del ... Leggi su howtodofor

MediasetTgcom24 : È morto bimbo ferito da colpo di pistola del nonno - LucioMM1 : @mrkventurini @checovenier @MarcoCantamessa Domanda secca e rispondi onestamente: ogni volta in cui un bimbo piccol… - miciamiaoo : RT @TgrSicilia: Lividi e traumi sul corpo di #Evan, il bimbo di #Rosolini morto in ospedale a #Modica. Arrestati la madre e il convivente.… - faulagghia : Leggo le notizie sulla mamma e il bimbo morto e noto con piacere che si sottintende quanto lei fosse poco adatta co… - infoitinterno : Donna incinta morta in ospedale a Cosenza: aperta un'inchiesta, morto anche il bimbo -