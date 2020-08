Agrigento, a cavalcioni della statua di Camilleri: proteste sui social. Il sindaco: “Chieda scusa” (Di sabato 22 agosto 2020) A cavalcioni della statua di Andrea Camilleri ad Agrigento, con la borsetta che penzola al braccio dello scrittore che ha creato il commissario Montalbano. Capelli biondi, stivali di pelle, abitino a pois: non si sa altro della ragazza che si è letteralmente ‘arrampicata’ sulle spalle dello scrittore, ma la sua foto ha fatto immediatamente il giro del web, suscitando molte polemiche. “Andrea, perdonaci“, scrivono in molti su Twitter, accusando la ragazza di “maleducazione” e “mancanza di rispetto”, per citare i più cordiali. Il sindaco Calogero Firetto parla di “bravata” e tuona: “La giovane ritratta nella foto deve chiedere scusa ad Agrigento, alla famiglia ... Leggi su ilfattoquotidiano

Agrigento, a cavalcioni della statua di Camilleri: proteste sui social. Il sindaco: "Chieda scusa"

Una bionda a cavalcioni sulla statua di Camilleri. Ed è subito scandalo

