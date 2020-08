“Zero stronzate”: la campagna del candidato contro il Covid (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Si chiama “Zero stronzate” la campagna dai toni forti avviata da Davide Guida, ex sindaco di Arienzo e candidato alle Regionali con Noi Campani, che, attraverso i propri canali social, ha invitato i cittadini, soprattutto i giovani, ad adottare tutte le precauzioni per evitare la diffusione del Coronavirus. Guida ha scelto di utilizzare un registro linguistico vicino ai giovani a cui si rivolge. “So che è estate, so anche che stare chiusi in casa per tanti mesi senza vedere gli amici, senza vedere la ragazza o il ragazzo o semplicemente senza fare un giro in moto è stato difficile, ma dobbiamo stare ancora molto attenti – dice Guida – I contagi stanno risalendo e le tante persone che stanno finendo in ospedale sono proprio vostri coetanei. State attenti ... Leggi su anteprima24

