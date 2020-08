Vai Inter, puoi regalare il primo titolo a Zhang (Di venerdì 21 agosto 2020) Arriva la notte decisiva a Colonia: Conte punta su Lukaku e Lautaro per battere il Siviglia e consegnare l'attesissima Coppa a Suning. Leggi su quotidiano

edos66 : @Delpinsky @MarcoTardelli82 @Inter Ma vai a cagare, coglione ! - bimbo_halilovic : @lautarvo @Inter Spegni il telefono e vai a dormire ti prego - asmreis : RT @giufil: @EuropaLeague @ChampionsLeague @SevillaFC @Inter @Inter_en @SevillaFC_ENG Vai Inter,riporta un trofeo in Italia #forzanapolisem… - giunigro : @FDimarco @Inter Ma vai a cagare.. - Luissss97 : @elsyy94 Vai a tifare Inter ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Vai Inter

vivoperlei.calciomercato.com

Il direttore sportivo del Siviglia, Monchi, è famoso per il suo sistema di scouting che permette al club di promuovere giovani in prima squadra prima che le potenziali stelle del domani attirino le at ...A un gol da Ronaldo il Fenomeno, che guarda caso il 34° della sua prima stagione italiana lo segnò proprio nella finale di Coppa Uefa contro la Lazio. Romelu Lukaku potrebbe imitarlo, o addirittura su ...