Temptation, Manila Nazzaro: “È il momento giusto per avere un bambino” (Di venerdì 21 agosto 2020) Per Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso è un momento d’oro: dopo la partecipazione a Temptation Island, i due sono sempre più consapevoli del loro amore, e sui social appaiono felici, complici e innamoratissimi. Per la coppia più amata dai telespettatori, il viaggio nei sentimenti all’interno del villaggio è stato fondamentale per il loro rapporto: Manila e Lorenzo sono riusciti a comprendersi e a superare le loro incomprensioni, ottenendo anche delle risposte sul loro futuro di coppia. Dopo Temptation Island infatti, i due hanno iniziato a progettare il loro futuro insieme, con l’intenzione di andare a convivere, probabilmente a Roma, dove la Nazzaro vive attualmente, per dar vita a quella famiglia che ... Leggi su dilei

