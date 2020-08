Sedicenne violentata da 30 uomini, shock e indignazione in Israele (Di venerdì 21 agosto 2020) Sta suscitando sdegno e collera in Israele lo stupro di una ragazza di 16 anni da parte di oltre 30 uomini in un albergo ad Eilat - località marina di vacanze nel sud del Paese - sul quale la polizia ha aperto un’inchiesta. Il premier Benyamin Netanyahu e il ministro della Difesa Benny Gantz hanno duramente condannato l’episodio.“Un fatto scioccante, non ci sono altre parole. Non è solo un crimine contro la ragazza - ha twittato il premier - ma un crimine contro l’umanità stessa, meritevole di ogni condanna. I responsabili devono essere consegnati alla giustizia”. “Che tipo di uomo è quello - ha denunciato Gantz - che in coda con dozzine di altri attende di entrare in una stanza dove una giovane e disorientata ragazza giace?”. Insieme a loro sono intervenuti tutti i principali ... Leggi su huffingtonpost

xitanofeliz : Ecco perché bombardare Gaza! Bombarda e distrai. - monikindaaaa : RT @HuffPostItalia: Sedicenne violentata da 30 uomini, shock e indignazione in Israele - HuffPostItalia : Sedicenne violentata da 30 uomini, shock e indignazione in Israele -

Ultime Notizie dalla rete : Sedicenne violentata Sedicenne violentata da 30 uomini, shock e indignazione in Israele L'HuffPost Sedicenne violentata da 30 uomini, shock e indignazione in Israele

Sta suscitando sdegno e collera in Israele lo stupro di una ragazza di 16 anni da parte di oltre 30 uomini in un albergo ad Eilat - località marina di vacanze nel sud del Paese - sul quale la polizia ...

Tragico incidente, muore sedicenne sbalzato dal ciclomotore

Un ragazzino di appena sedici anni la cui identità non è stata ancora resa nota è morto in jun tragico e gravissimo incidente stradale avvenuto nella mattina di oggi, a Trecastagni nel Catanese. Lo s ...

Sta suscitando sdegno e collera in Israele lo stupro di una ragazza di 16 anni da parte di oltre 30 uomini in un albergo ad Eilat - località marina di vacanze nel sud del Paese - sul quale la polizia ...Un ragazzino di appena sedici anni la cui identità non è stata ancora resa nota è morto in jun tragico e gravissimo incidente stradale avvenuto nella mattina di oggi, a Trecastagni nel Catanese. Lo s ...