Schiusa record ad Ascea Marina: nate 111 tartarughine (Di venerdì 21 agosto 2020) Caretta Caretta: nascono altre 66 tartarughine, la Schiusa a Pisciotta 14 August 2020 Tanta curiosità, la scorsa notte, nel Cilento , dove ben 111 tartarughe sono nate in località ' Scogliera ' ad ... Leggi su salernotoday

RossGuadagno : RT @RepubblicaTv: Ascea, nascita record di 110 tartarughe in spiaggia: ASCEA. La corsa delle tartarughine verso il mare, lo spettacolo dell… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Ascea, nascita record di 110 tartarughe in spiaggia: ASCEA. La corsa delle tartarughine verso il mare, lo spettacolo dell… - RepubblicaTv : Ascea, nascita record di 110 tartarughe in spiaggia: ASCEA. La corsa delle tartarughine verso il mare, lo spettacol… - ONDANEWSweb : Schiusa da record ad Ascea. Venute alla luce 110 tartarughe - -