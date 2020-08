Rufus Wainwright, le regole di una voce (Di sabato 22 agosto 2020) Ve lo ricordate il baroque-pop? Smarrite per quasi un decennio, le sue impronte riappaiono, nitide e levigate, come tracce di uno dei suoi più valorosi alfieri. Del redivivo genere Rufus Wainwright, quarantasette anni il 22 luglio, osserva con zelo quelle regole che lui stesso ha contribuito a promulgare. A dispetto del titolo, Unfollow The Rules, con cui al pop fa ritorno dopo Prima Donna (2015), Take All My Loves: 9 Shakespeare Sonnets (2016) e Hadrian (2018), melodramma su libretto di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ha detto il regista Cameron Crowe che Rufus Wainwright canta lo splendore sconsiderato e la bellezza dolorosa della vita. Accade anche nel nuovo album, dove le canzoni più gioiose nascondono un filo d ...

