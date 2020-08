Rogo di sterpaglie e rifiuti sotto alla superstrada, vigili del fuoco in azione (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Un Rogo di sterpaglie e rifiuti si è sviluppato nell’area ex Saint Gobain di Caserta, in periferia, nei pressi del cantiere del Policlinico Universitario e proprio al di sotto della variante Maddaloni-Santa Maria Capua Vetere; il fumo nero sta creando qualche problema alla viabilità. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco di Caserta, ovvero quella che si occupa di incendi boschivi e la seconda destinata al progetto Terra dei Fuochi, che interviene solo per incendi di rifiuti. Tra le sterpaglie sono infatti abbandonati parecchi rifiuti speciali, come copertoni e materiale plastico. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

