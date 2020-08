Riscatto militare dopo la pensione, perchè il Caf dice che non si può? (Di venerdì 21 agosto 2020) Per i lavoratori uomini il Riscatto del servizio di leva obbligatorio rappresenta senza dubbio un modo per giungere con un anno di anticipo alla pensione visto che valorizza ai fini previdenziali i 12 mesi che i ragazzi erano costretti ad impiegare nell’anno di militare, magari ritardando di un anno l’entrata nel mondo del lavoro o, a volte, dovendo interrompere il lavoro per il periodo di leva obbligatoria. Essendo, però, contributi validi sia al diritto che alla misura della pensione e non essendo una procedura automatica ma che va esplicitamente richiesta a domanda dell’interessato, cosa accade se ci si rende conto di non aver riscattato il periodo solo dopo l’accesso alla pensione? Riscatto militare ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Riscatto militare dopo la pensione, perchè il Caf dice che non si può? -

Ultime Notizie dalla rete : Riscatto militare Riscatto militare dopo la pensione, perchè il Caf dice che non si può? Notizie Ora Chi ha fatto il militare può andare in pensione prima?

“Salve, volevo sapere quanti anni di contributi possono recuperare riscattando il servizio militare? Sono veramente stanco di lavorare e sto valutando le soluzioni per andare in pensione anticipata. A ...

“Salve, volevo sapere quanti anni di contributi possono recuperare riscattando il servizio militare? Sono veramente stanco di lavorare e sto valutando le soluzioni per andare in pensione anticipata. A ...