Ricciardi: "Non ci saranno altri lockdown, aumento contagi sotto controllo" (Di venerdì 21 agosto 2020) Walter Ricciardi, consulente del governo Conte per la pandemia, si difende dopo le parole di ieri che hanno sostanzialmente avviato un tam tam mediatico. Il medico che ha collaborato anche con l’OMS specifica che "in Italia è possibile riaprire le scuole e andare a votare", sottolineando che sia necessario "abbassare la circolazione del virus fuori dalla scuola". Nessuno scontro, dunque, con i ministeri della Salute e della Scuola, poiché Ricciardi evidenzia come in seguito al ritorno tra i banchi, "in caso di focolaio si valuterà caso per caso". Di sicuro, aggiunge, anche se i numeri sono aumentati in maniera preoccupante (ieri il picco dal 16 maggio) "non ci sarà un altro lockdown". Il perché è presto detto: ora c'è "una situazione completamente differente ... Leggi su blogo

