MotoGP GP Stiria 2020, Quartararo: “Fatichiamo con le gomme” (Di venerdì 21 agosto 2020) “Al quindicesimo giro la gomma sembrava avesse 45 giri, facciamo molta fatica. Fatichiamo anche a stare sotto l’1’25 e questo per noi è un problema grande che ancora non abbiamo capito”. Fabio Quartararo commenta così i problemi con le gomme riscontrati durante il venerdì di libere del Gran Premio di Stiria. “Stamane abbiamo provato qualcosa di nuovo per risolvere il problema dei freni e questo pomeriggio è andata bene ma non riusciamo a capire perché la gomma cali così tanto – ha aggiunto il francese della Yamaha Petronas ai microfoni di Sky Sport MotoGP -. Ho un buon feeling con la moto ma giro dopo giro andiamo sempre più lenti di circa due decimi mentre Dovizioso e le Suzuki con una gomma con più giri hanno un passo migliore”. ... Leggi su sportface

