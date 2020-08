L’Europa ci sta dicendo che i rigori italiani per fallo di mano erano (e sono) ridicoli (Di venerdì 21 agosto 2020) Finale di Europa League. Primo tempo: Inter-Siviglia 2-2. Potremmo scrivere di Gagliardini in campo ed Eriksen in panchina, magari ne scriveremo poi. Quel che ci ha colpiti – molto -, oltre alla ormai nota potenza esplosiva di Lukaku e alla bravura di testa del centravanti De Jong, è stato l’arbitraggio dell’olandese Makkelie. Soprattutto, ci ha colpiti quando – probabilmente sull’1-1 – ha negato al’Inter un rigore per fallo di mano di un difensore del Siviglia. fallo di mano, tocco con l’avambraccio. Che in Italia, visti i rigori barzelletta concessi negli ultimi mesi, sarebbe stato punti con la massima punizione senza nemmeno ricorrere al Var. Tant’è vero che eravamo e siamo arrivati al paradosso che da noi bastava buttare il pallone ... Leggi su ilnapolista

FabrizioRomano : L’Inter è al lavoro sull’operazione Sandro Tonali: l’intenzione è di chiudere col Brescia dopo l’Europa League, c’è… - Europarl_IT : La pandemia ha avuto un enorme impatto economico sull’Europa. Ecco dieci cose che l’UE sta facendo per la ripresa… - Darkene8 : @90ordnasselA Il Siviglia in Europa è un po come l'Atletico Madrid. Quando la posta in palio è alta, ogni mezzo è b… - veniovanni : RT @napolista: L’Europa ci sta dicendo che i rigori italiani per fallo di mano erano (e sono) ridicoli Finale di Europa League: l’arbitro… - napolista : L’Europa ci sta dicendo che i rigori italiani per fallo di mano erano (e sono) ridicoli Finale di Europa League: l… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Europa sta Conte non vede l’ora: “Voglio portare l’Europa League in Italia. Ma già così la stagione è positiva” La Gazzetta dello Sport