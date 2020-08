Le lingue evolveranno durante i lunghi viaggi spaziali: come comunicheremo con le colonie? (Di venerdì 21 agosto 2020) (immagine: Getty Images)Immaginiamo un lontano futuro in cui l’essere umano, dopo aver colonizzato Marte, sta facendo rotta verso altri pianeti abitabili, fuori dal Sistema solare. Siamo una civiltà tecnologicamente avanzatissima e il tempo e lo spazio che ci separano dai nuovi mondi non sono più un problema: i coloni possono vivere per generazioni su una nave spaziale in grado di provvedere al sostentamento e alla sopravvivenza fino al raggiungimento della meta. Ma se una decina di generazioni non sono niente nell’ottica di un viaggio interstellare, sono invece un arco di tempo sufficiente perché una lingua si evolva, diversificandosi dall’originale. Terrestri e coloni finiranno per parlare lingue diverse: come comunicheranno? Se lo sono chiesti due linguisti statunitensi, Andrew McKenzie ... Leggi su wired

Ultime Notizie dalla rete : lingue evolveranno Le lingue evolveranno durante i lunghi viaggi spaziali: come comunicheremo con le colonie? Wired.it Le lingue evolveranno durante i lunghi viaggi spaziali: come comunicheremo con le colonie?

Nel viaggio verso nuovi mondi emergeranno problemi linguistici tra coloni e madrepatria, questioni che bisogna cominciare a includere discutendo di politiche per le future missioni interstellari umane ...

Nel viaggio verso nuovi mondi emergeranno problemi linguistici tra coloni e madrepatria, questioni che bisogna cominciare a includere discutendo di politiche per le future missioni interstellari umane ...