Gimbe: «+140% dei contagi nell’ultimo mese, progressivo aumento delle ospedalizzazioni» (Di venerdì 21 agosto 2020) «Niente allarmismi ma serve attenzione perché l’incremento inizia a riflettersi progressivamente sull’aumento delle ospedalizzazioni»: questo il commento di Cartabelotta, presidente della Fondazione Gimbe, rispetto agli ultimi dati sul coronavirus rilevati e confrontati con quelli di un mese fa. Quel 140% in più è un dato che sicuramente fa effetto e che si riflette maggiormente su Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Lazio ma anche sulle regioni dl Sud. LEGGI ANCHE >>> Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 21 agosto La preoccupazione per la risalita della curva coronavirus Cartabelotta ha parlato di «non poche preoccupazioni per la risalita della curva di ... Leggi su giornalettismo

