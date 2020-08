Elezioni Regionali, il Pci torna in Toscana dopo trent’anni (Di venerdì 21 agosto 2020) dopo trent’anni di assenza, il Partito Comunista Italiano si ripresenta di nuovo alle Elezioni Regionali in Toscana. L’ultima volta era il maggio del 1990. dopo trent’anni di assenza dalla regione, il Partito Comunista Italiano, recentemente ricostituito, si presenta di nuovo in Toscana per correre alle Elezioni di settembre. La presentazione del candidato avverrà a Firenze … L'articolo Elezioni Regionali, il Pci torna in Toscana dopo trent’anni proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Sarzana - Val di Magra - Il coordinamento e il gruppo consiliare di Sarzana Popolare, insieme a Liguria Popolare domattina incontreranno cittadini e sostenitori presentando il candidato alla prossime ...

Regionali Avellino: è Ciarcia il quarto candidato del Pd, completata anche la lista di Noi Campania

Anche il Pd irpino ha completato la lista in vista delle prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre. Il quarto nome è quello di Michelangelo Ciarcia, presidente dell’Alto Calore, organismo che ...

