Crotone, Antonello Preiti è un nuovo collaboratore dell’area tecnica (Di venerdì 21 agosto 2020) Il Crotone ha annunciato attraverso il proprio sito ufficiale che Antonello Preiti è un nuovo collaboratore dell’area tecnica Il Crotone ha annunciato che Antonello Preiti è un nuovo collaboratore dell’area tecnica. Ecco il comunicato ufficiale del club neo promosso in Serie A: «Il Football Club Crotone è lieto di comunicare che entra a far parte della Società Antonello Preiti con il ruolo di collaboratore dell’area tecnica. Preiti, reduce dalle ultime collaborazioni a Cremona e a Tirana col Partizan, vanta una lunga esperienza come ... Leggi su calcionews24

