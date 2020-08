Corea del Nord: Kim Jong-un ha ceduto parte dei suoi poteri alla sorella (Di venerdì 21 agosto 2020) Secondo l’adegnzia di spionaggio sudCoreana, il leader della Corea del Nord Kim Jong-un avrebbe ceduto alcune delle sue responsabilità alla sorella Kim Yo-Jong. Kim, ovviamente, mantiene ancora l’autorità assoluta e il potere di decidere qualsiasi dettaglio sulla direzione del regime, ma avrebbe deciso di delegare alcune mansioni governative alla sorella e altri fedeli collaboratori per «alleviare il suo stress». In passato, l’intelligence sudCoreana ha rilasciato informazioni che si sono poi rivelate false sulla Corea del Nord. In questo caso, le indiscrezioni sarebbero state discusse dall’Assemblea nazionale e poi ... Leggi su giornalettismo

I bambini sono portatori silenziosi del virus? Se non possono essere considerati dei ''superdiffusori", di certo, non sono neanche immuni al Covid-19. Uno studio pubblicato sul Journal of Pediatrics d ...

La Germania ha registrato 1.707 nuovi casi di infezione da coronavirus nelle ultime 24 ore, il livello più alto da aprile, secondo i dati ufficiali diffusi oggi. Le statistiche dell'istituto di sorveg ...

