Casi sospetti, classi in quarantena, focolai E cosa si fa se il positivo è un genitore? Le regole per la scuola: il documento ufficiale (Di venerdì 21 agosto 2020) I presidi dovranno nominare un referente per il Covid-19. Rinviata la riunione del Cts per decidere sulle mascherine. Sarà il primo settembre. Tutto quello che c'è da sapere

Ultime Notizie dalla rete : Casi sospetti Coronavirus, a Corigliano Rossano due casi sospetti: una è una bambina LaC news24 Covid, Cotugno verso il pieno: pazienti dirottati a Scafati ed all’Ospedale del Mare

All’ospedale Cotugno di Napoli sono due i ricoverati in terapia intensiva, di cui uno intubato, su 8 posti letto a disposizione, 10 i pazienti in terapia sub intensiva su 8 posti previsti dal piano os ...

Riapertura delle scuole: ecco il documento con le linee guida

Identificare un referente scolastico per il Covid-19 adeguatamente formato, tenere un registro degli eventuali contatti tra alunni o tra personale di classi diverse, richiedere la collaborazione dei g ...

