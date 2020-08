Carrasco: «Messi via dal Barca? Sembra di essere in un incubo» (Di venerdì 21 agosto 2020) Lobo Carrasco, ex giocatore del Barcellona, ha parlato del possibile futuro di Messi lontano dal club catalano Lobo Carrasco, ex giocatore del Barcellona, ha parlato al Chiringuito del probabile addio di Lionel Messi dal club catalano. Ecco le sue dichiarazioni: «Non mi sarei aspettato mai che le cose prendessero questa piega. Dovrò darmi un pizzicotto per rendermi conto di non essere in un incubo. Parliamo di Messi, del fatto che potrebbe andarsene… Sarò con lui, ovunque andrà. Amo il Barcellona ma amerò Messi fin quando farà rotolare un pallone». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Lobo Carrasco, ex giocatore del Barcellona, ha parlato al Chiringuito del probabile addio di Lionel Messi dal club catalano. Ecco le sue dichiarazioni: «Non mi sarei aspettato mai che le cose ...

