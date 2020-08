Auto sbanda nella rotonda: il conducente finisce all'ospedale (Di venerdì 21 agosto 2020) Un uomo è finito all'ospedale Santa Croce di Moncalieri nel pomeriggio di ieri, giovedì 20 agosto 2020, dopo essere finito contro il cordolo della rotonda all'incrocio tra via Scarrone e strada ... Leggi su torinotoday

Un uomo è finito all'ospedale Santa Croce di Moncalieri nel pomeriggio di ieri, giovedì 20 agosto 2020, dopo essere finito contro il cordolo della rotonda all'incrocio tra via Scarrone e strada Debouc ...

Auto finisce contro un déhors nella zona pedonale, monopattino sbanda e travolge una donna

Bagarre nella serata di ieri, mercoledì 19 agosto 2020, in via San Francesco da Paola, recentemente trasformata in area pedonale, dove, intorno alle 21,30 una Citroën C3 ha travolto un déhors al civic ...

