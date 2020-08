A Milano su 20mila viaggiatori, tampone a 6mila (Di venerdì 21 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 21 AGO - In una settimana sono state 20 mila le persone che si sono registrate sul sito dell'Ats di Milano Città Metropolitana, che comprende anche la provincia di Lodi, per fare il ... Leggi su corrieredellosport

Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 21 AGO - In una settimana sono state 20 mila le persone che si sono registrate sul sito dell'Ats di Milano Città Metropolitana, che comprende anche la provincia di Lodi, per fare il tam ...Sono più di diciannovemila i milanesi e i lodigiani in rientro che hanno chiesto un tampone all’Ats Metropolitana nel giro di una settimana; da quando, cioè, il Ministero della Salute ha disposto dall ...