Xylella, Bellanova annuncia: 'In arrivo 2,8 mln per rigenerazione olivicola in Puglia' (Di giovedì 20 agosto 2020) BARI - Indennizzare i frantoiani per i danni subiti, favorire il ripristino delle attività produttive; sono gli obiettivi della misura a regia nazionale, valore complessivo 35 milioni, destinata ai ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

"Subito dopo averla avviata, nel maggio scorso, con la pubblicazione sul sito di Agea delle istruzioni operative», commenta la Ministra Bellanova ... e alle aziende colpite dal diffondersi della ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 ago - Indennizzare i frantoiani per i danni subiti, favorire il ripristino delle attivita' produttive. Sono gli obiettivi della misura a regia nazionale, valo ...

