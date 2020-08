Viaggio nell’universo di sgraditi e indesiderati (Di venerdì 21 agosto 2020) Una sociologia dello sguardo e della gerarchia che si determina tra chi guarda (può guardare) e chi viene guardato (privo di sguardo): si può sintetizzare in questo concetto il libro di Abdelmalek Sayad, scritto in collaborazione con Eliane Dupuy, anche essa ricercatrice del Cnrs, Una Nanterre algerina, terra di bidonville. La traduzione di Agostino Petrillo, professore associato del Politecnico di Milano, curatore del volume insieme a Sonia Paone, ricercatrice dell’Università di Pisa, per le edizioni Ets (pp. 136, euro 14), … Continua L'articolo Viaggio nell’universo di sgraditi e indesiderati proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

