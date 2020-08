Viaggia ubriaco sul retro di un Flixbus: denunciato (Di giovedì 20 agosto 2020) L'uomo ne è uscito illeso. La polizia: «Non è stato quasi possibile comunicare con lui». Leggi su media.tio.ch

GFabrygherardi : RT @Ticinonline: Viaggia ubriaco sul retro di un Flixbus: denunciato #flixbus - zizionice : RT @Ticinonline: Viaggia ubriaco sul retro di un Flixbus: denunciato #flixbus - Ticinonline : Viaggia ubriaco sul retro di un Flixbus: denunciato #flixbus -

Ultime Notizie dalla rete : Viaggia ubriaco

Youtvrs

BERLINO - È stato denunciato per pericoloso turbamento della circolazione stradale e per aver viaggiato senza biglietto un 28enne che mercoledì, ubriaco, circolava seduto a petto nudo sul retro di un ...La guida in stato di ebbrezza in sella alla bicicletta è già stata ‘sdoganata’ da tempo. Ora tocca ai nuovi mezzi di trasporto di moda come il monopattino elettrico. E’ capitato così a un giovane pizz ...