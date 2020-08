Un calciatore del Napoli positivo al Covid-19 (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Andrea Petagna è risultato positivo al Covid-19, dopo gli esami medici prescritti a causa della positività del fratello. Petagna, asintomatico, ha iniziato il periodo di quarantena a casa, al termine del quale, dopo la negatività del successivo tampone, si aggregherà alla squadra. Andrea Petagna è risultato positivo al Covid-19, dopo gli esami medici prescritti a causa della positività del fratello. Petagna, asintomatico, ha iniziato il periodo di quarantena a casa, al termine del quale, dopo la negatività del successivo tampone, si aggregherà alla squadra — Official SSC Napoli (@sscNapoli) August 20, 2020 L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : calciatore del Coronavirus, positivo un calciatore del Brescia di ritorno dalla Sardegna Corriere dello Sport Paola Perego: il figlio a rischio contagio Coronavirus. Ecco come sta

Il figlio di Paola Perego lavora come DJ ed è stato esposto al rischio Coronavirus: il risultato del tampone è stato reso pubblico. Si chiama Riccardo Carnevale ed è figlio della conduttrice televisiv ...

Ancora un calciatore positivo al Covid: è Petagna del Napoli

NAPOLI - Altra caso di positività in serie A, dopo i 3 del Cagliari e quello del portiere della Roma Mirante. Si tratta di Andrea Petagna, attaccante del Napoli proveniente dalla Spal: "Andrea Petagna ...

