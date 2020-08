Steve Bannon arrestato per frode (Di giovedì 20 agosto 2020) Steve Bannon, ex consigliere del presidente americano Donald Trump e punto di riferimento della cosidetta “alt-right”, è stato arrestato con l’accusa di frode insieme ad altre tre persone nell’ambito della campagna online di raccolta fondi ‘We Build The Wall’. La campagna raccolse più di 25 milioni di dollari, “facendo credere che tutti i soldi sarebbero stati spesi per la costruzione” del muro, ha spiegato la procuratrice Audrey Strauss. Invece una parte dei soldi sarebbe stata destinata alle sue spese personali. L’accusa è contenuta nella denuncia presentata presso una corte federale di Manhattan. Bannon è stato arrestato durante l’ultima giornata della convention democratica, in quella che ... Leggi su nextquotidiano

