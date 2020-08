Scuola, le raccomandazioni del Cts: “Mascherine obbligatorie per i bambini sopra i 6 anni” (Di giovedì 20 agosto 2020) Il distanziamento sociale resta la priorità per la riapertura delle scuole a settembre e il Comitato tecnico-scientifico ha fatto sapere che si prevede anche un supporto di medici di famiglia e pediatri per gestire al meglio la sicurezza e mascherine in classe a partire dai 6 anni. I primi nuovi banchi monoposto arriveranno a partire dall'8 settembre, mentre i presidi non incorreranno in alcun rischio di eventuali responsabilità penali. Questi sono i punti salienti della riunione del Cts sulla ripartenza delle scuole il 14 settembre. Intanto il commissario all'emergenza Covid Domenico Arcuri ha detto che si distribuiranno "11 milioni di mascherine gratuite al giorno alla totalità delle scuole" e "170 mila litri di gel igienizzante la settimana". Leggi su tg24.sky

