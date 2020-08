Salerno, infastidisce i clienti del supermercato: polizia arresta un giovane (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiGli Agenti della polizia di Stato, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza di reato una persona ritenuta responsabile di lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale. In particolare gli Agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso, nel corso dell’ attività di controllo del territorio, nel pomeriggio di ieri, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza 112 sono intervenuti presso un supermercato cittadino della zona della lungo Irno per una segnalazione di un soggetto violento. Giunti sul posto, gli agenti della sezione Volanti hanno sorpreso un giovane che, all’interno del supermercato, pretendeva di non pagare una bottiglia di birra, adducendo di non avere il ... Leggi su anteprima24

occhio_notizie : Salerno, pretende di non pagare una birra nel supermercato: arrestato 20enne - radioalfa : Infastidisce clienti e addetti in un supermercato a Salerno, arrestato - VoceDiStrada : Salerno, infastidisce clienti supermercato: arrestato 20enne -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno infastidisce Salerno, infastidisce i clienti del supermercato: arrestato L'Occhio di Salerno