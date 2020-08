Roma, in strada pronto a spacciare: nei guai 22enne romeno, in tasca aveva anche un coltello (Di giovedì 20 agosto 2020) Un cittadino romeno di 22 anni, con precedenti, è stato denunciato a piede libero dai Carabinieri della Stazione Roma Quirinale con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto di armi od oggetti atti ad offendere. I fatti Il giovane pusher era entrato in azione in via Leonina, nel quartiere Monti, ma la sua attività illecita non è passata inosservata ai Carabinieri che lo hanno immediatamente fermato, trovandolo in possesso di poco più di 8 g tra hashish e marijuana, e di un coltello di 16 cm. Tutto il materiale è stato sequestrato, insieme a 100 euro in contanti ritenuti provento della sua pregressa attività illecita. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Ad Atripalda il sindaco Giuseppe Spagnuolo ha emanato un provvedimento finalizzato a ridurre il più possibile il rischio di contagio. In vigore da oggi una nuova ordinanza. In via precauzionale, al fi ...

