Ragazzini lanciano sassi contro camion guidato da barese: bloccati nove minori in Salento (Di giovedì 20 agosto 2020) nove minorenni sono stati sorpresi a gettare sassi contro le vetture in transito sulla Statale 16, all'altezza di Corigliano d'Otranto , in provincia di Lecce: una delle pietre ha colpito un camion ...

«Sono stato colpito da un sasso lanciato da alcuni ragazzini mentre percorrevo la strada statale 16» questo il contenuto della telefonata giunta al 112 che ha permesso agli uomini in divisa di bloccar ...

Lanciavano sassi alle auto in transito, fermati nove ragazzini

