Passo in avanti del Milan per Ibrahimovic: si attende la risposta dello svedese (Di giovedì 20 agosto 2020) Il Milan ed Ibrahimovic intendono proseguire la loro avventura insieme, ma prima bisogna trovare l’accordo giusto. Già nelle prossime ore potrebbe esserci la svolta: il Milan ha deciso di ‘cedere’ e adesso si attende solo la risposta del calciatore svedese. Ibra, che ha chiesto 7 milioni per il rinnovo, ha ricevuto l’offerta di 6 milioni da parte del Milan, che fino a ieri intendeva offrire 5 milioni allo svedese. Un primo Passo importantissimo per la società rossonera, che adesso attende la risposta del giocatore, che si è preso del tempo per pensarci.L'articolo SPORTFAIR. Leggi su sportfair

micheleemiliano : Un ulteriore passo in avanti per affrontare in sicurezza l’autunno: abbiamo messo in funzione una “macchina” in gra… - MarioGiunta : Napoli, altro passo avanti per Reguilon! Trovata intesa su ingaggio. Contatti continui con il Real Madrid che lo va… - Confindustria : La misura di sostegno all'innovazione può far fare un passo avanti alle imprese e incrementare l’occupazione. Serve… - calabraducia : RT @Alfredo_easy: Cerco di imparare dai miei errori, ma loro sono sempre un passo avanti. - identit12 : @danoris2110 @SusannaCeccardi La Ceccardi è inquietante, ma il dibattito che segue alle sue dichiarazioni è un gran… -

Ultime Notizie dalla rete : Passo avanti MotoGP, Andrea Dovizioso: “Dobbiamo fare ancora un passo avanti su alcuni dettagli, i nostri avversari sono forti” OA Sport Mahindra Thar, nuovo fuoristrada 'duro e puro' per l'India

Mahindra & Mahindra, una delle società del mega conglomerato indiano da 19,4 miliardi di dollari Mahindra Group, ha presentato a Mumbai - in occasione del 74mo anniversario della indipendenza del Paes ...

Ilicic, passi avanti: torna in Italia e pensa al ritorno in campo

Sport - Il percorso, però, è solo all'inizio; Ilicic dà timidi segnali di ripresa ma ha anche messo su qualche chilo ed è alla ricerca di certezze. Avrebbe voluto addirittura noleggiare un volo privat ...

Mahindra & Mahindra, una delle società del mega conglomerato indiano da 19,4 miliardi di dollari Mahindra Group, ha presentato a Mumbai - in occasione del 74mo anniversario della indipendenza del Paes ...Sport - Il percorso, però, è solo all'inizio; Ilicic dà timidi segnali di ripresa ma ha anche messo su qualche chilo ed è alla ricerca di certezze. Avrebbe voluto addirittura noleggiare un volo privat ...