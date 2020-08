Oms, appello ai giovani: «Diffondete divertimento non il virus». I casi tra i 15 e i 24 anni sono passati dal 4,5% di febbraio al 15% di luglio (Di giovedì 20 agosto 2020) «Proteggete i vostri genitori e i vostri nonni. Diffondete divertimento, non il virus». Con queste parole l’Organizzazione mondiale della sanità si rivolge ai giovani riconoscendo in loro un ruolo determinante nella possibilità di contenere e combattere la diffusione del contagio da Coronavirus. Hans Kluge, direttore generale dell’ufficio Europa dell’Oms, ha manifestato preoccupazione per l’incremento dei casi positivi tra i più giovani: «Nessuno è invincibile – ha affermato – e anche se per voi il Covid-19 non è mortale, vi si attacca addosso come un tornado con una lunga coda». A dimostrazione delle sue parole, Kluge ha menzionato diversi studi recenti secondo cui nella ... Leggi su open.online

