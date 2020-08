Nicole Kidman, i fan si scatenano su Instagram per i suoi capelli: "sembra un angelo" (Di giovedì 20 agosto 2020) In un video, l'attrice Nicole Kidman mostra involontariamente il suo nuovo look e i fan non possono che notarlo. L'ultimo video di Instagram della celebre Nicole Kidman avrebbe dovuto riguardare l'incredibile skyline di New York City, ma sono stati i suoi capelli a rubare la scena. Nel video si vede la star australiana persa nell'osservare la Grande Mela ed è impossibile non notare che adesso abbia cambiato look: le sue famose ciocche bionde da lisce sono diventate ricce e ribelli, con una tonalità calda dal color biondo fragola. I suoi fan si sono scatenati: "I tuoi capelli sono meravigliosi. Sembri un angelo." I fan hanno ricordato il tempo in cui Nicole aveva i riccioli, facendo un ... Leggi su movieplayer

BatmanForeverCD : RT @liebendeauro: Scusate, ma ci rendiamo conto degli attori presenti in #BatmanForever ? Cioè quel fantastico genio di Jim Carrey, Tommy… - liebendeauro : Scusate, ma ci rendiamo conto degli attori presenti in #BatmanForever ? Cioè quel fantastico genio di Jim Carrey,… - AlexFari7 : Boom! ?????? Al #gfvip Robert De Niro, Nicole Kidman e Julia Roberts. Tanto fake più o fake meno.... #gfvip #gfvip2020 #GFvip5 - francadelambert : ??? manifesting la felicità di Nicole Kidman dopo aver divorziato ??? - amiamonoistesse : Nel 2015 Roberts ha recitato al fianco di Nicole Kidman e Chiwetel Ejiofor nel thriller poliziesco Secret in Their… -

Ultime Notizie dalla rete : Nicole Kidman Nicole Kidman, i fan si scatenano su Instagram per i suoi capelli: "sembra un angelo" Movieplayer.it Anche Björk è entrata nel cast di The Northman, il nuovo film di Robert Eggers su una vendetta vichinga

Spettacoli e Cultura - Erik Anderson, @awards_watch, August 19, 2020 Intitolato come noto The Northman , il nuovo film del regista di The Witch e The Lighthouse avrà per protagonisti Alexander Skars ...

The Northman: anche Björk per Robert Eggers

A vent’anni da Dancer in the Dark, Björk torna al cinema con The Northman, il nuovo film di Robert Eggers che già vanta un cast stellare. Robert Eggers, il regista del film horror acclamato dalla crit ...

Spettacoli e Cultura - Erik Anderson, @awards_watch, August 19, 2020 Intitolato come noto The Northman , il nuovo film del regista di The Witch e The Lighthouse avrà per protagonisti Alexander Skars ...A vent’anni da Dancer in the Dark, Björk torna al cinema con The Northman, il nuovo film di Robert Eggers che già vanta un cast stellare. Robert Eggers, il regista del film horror acclamato dalla crit ...