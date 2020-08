“Nessun commento”, lo staff di Diletta Leotta interviene sul gossip con Ibrahimovic (Di giovedì 20 agosto 2020) Diletta Leotta e Ibrahimovic hanno un flirt? Dopo le numerose indiscrezioni, lo staff della giornalista siciliana ha deciso di intervenire a gamba tesa, per mettere in chiaro gli ultimi pettegolezzi sul loro conto, nonostante le fotografie del calciatore insieme alla moglie che aveva già chiarito – in parte – la situazione. Diletta Leotta e Ibrahimovic... L'articolo “Nessun commento”, lo staff di Diletta Leotta interviene sul gossip con Ibrahimovic proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

blogtivvu : “Nessun commento”, staff di Diletta Leotta interviene sul gossip con Ibrahimovic - AnnaZychlinska : RT @TormalinaB: Nessun commento, semplicemente #Roma ... - bandanarity : once again nessun commento dovevo solo avere la canzone del millennio nel mio profilo - DanieleDossi96 : @annapaolaconcia Invece dalle parti di Palazzo Chigi / Farnesina nessun commento as usual! - albiuno : RT @Pinobrigantedel: Ragazzi su hastag di sinistrati ho pubblicato ruberie PD, passati molti minuti nessun commento! Cosa significa? Signif… -

Ultime Notizie dalla rete : “Nessun commento”