Morra De Sanctis | De Luca insignito con la cittadinanza onoraria

Morra De Sanctis (Av) – "Francesco De Sanctis ha incarnato la cultura della realtà. Oggi c'è la sottocultura dei social, del twittismo, un mondo finto. Chi vive in quel mondo si condanna a non cambiare la realtà". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante un intervento a Morra de Sanctis, terra di Francesco De Sanctis, dove ha ricevuto la cittadinanza onoraria da parte dell'amministrazione comunale. "Per quel che mi riguarda la verità conta mille volte più delle bandiere di partito, rimango fedele a questa convinzioni – sottolinea il governatore – Rispetto alle cose dette sulla mia ...

Francesco De Sanctis ministro della pubblica istruzione: quantum mutatus ab illo». Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, a Morra De Sancits - in provincia di Avellino, terra che diede ...MORRA DE SANCTIS (AV) – Un gesto che mi onora e che interpreto come un atto di rispetto non per la mia persona ma per una vita spesa per la militanza dalla povera gente”. Così il presidente della ...