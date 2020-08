Ippolito, Spallanzani,: 'Serve uno Stato forte che metta l'epidemia e la salute al centro' (Di giovedì 20 agosto 2020) "All'inizio non ci aspettavamo tanti morti, soprattutto nei Paesi occidentali. Questa è la dimostrazione lampante che non si può giocare con le epidemie, bisogna prepararsi. E questo significa fare ... Leggi su globalist

RotaCaterina : RT @ultimenotizie: 'I medici di famiglia dovranno andare a vedere le persone a casa, dovranno fare loro stessi i tamponi. Se non si ristabi… - 1511maxi : RT @ultimenotizie: 'I medici di famiglia dovranno andare a vedere le persone a casa, dovranno fare loro stessi i tamponi. Se non si ristabi… - SIGNandSYMPTOMS : RT @ultimenotizie: 'I medici di famiglia dovranno andare a vedere le persone a casa, dovranno fare loro stessi i tamponi. Se non si ristabi… - chiccaditarant1 : RT @ultimenotizie: 'I medici di famiglia dovranno andare a vedere le persone a casa, dovranno fare loro stessi i tamponi. Se non si ristabi… - proietta : RT @ultimenotizie: 'I medici di famiglia dovranno andare a vedere le persone a casa, dovranno fare loro stessi i tamponi. Se non si ristabi… -