In Francia boom dei contagi: 4.771 in un giorno ma Macron non chiude (Di giovedì 20 agosto 2020) La Francia registra un altro record di contagi da coronavirus dai tempi del lockdown con un boom di 4.771 nuovi casi in 24 ore. Cifre che tornano a spaventare. Ma il Paese non richiude, i danni ... Leggi su gazzettadelsud

SkyTG24 : Coronavirus, Francia, boom di contagi: 4771 in 24 ore. Germania: record di casi da aprile - fattoquotidiano : Coronavirus, in Francia è boom di casi: 3.300 in un giorno. Numero più alto da tre mesi. Record da maggio in Corea… - petergomezblog : #Coronavirus, in Francia boom di contagiati: 3.300 in un giorno. Numero più alto da tre mesi. Oms: “Nel mondo 294mi… - francobus100 : In Francia boom dei contagi: 4.771 in un giorno ma Macron non chiude - momperiglia : RT @SkyTG24: Coronavirus, Francia, boom di contagi: 4771 in 24 ore. Germania: record di casi da aprile -