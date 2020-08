Il verdetto sull’omicidio Hariri solleva molti interrogativi (Di giovedì 20 agosto 2020) Per l’attentato in cui morirono l’ex premier e altre 21 persone è stato riconosciuto colpevole uno dei quattro accusati, ma il tribunale speciale non ha trovato prove né contro Hezbollah né contro la Siria. Leggi Leggi su internazionale

